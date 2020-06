OnePlus Nord 5G w nowym przecieku. Dostanie podwójny aparat do selfie

OnePlus Nord 5G to nowy, tańszy smartfon Chińczyków, którego premiera jest blisko. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiły się informacje obejmujące aparat do selfie. Dowiadujemy się, że OnePlus Nord 5G będzie pierwszym modelem marki z podwójną kamerką. Będzie to połączenie sensorów 32 i 8 MP.

OnePlus Nord 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Wiemy, że debiut odbędzie się w przyszłym miesiącu. Producent zaczyna już podgrzewać atmosferę przed wydarzeniem. Teraz poznajemy pewne szczegóły obejmujące aparat do selfie. Nie będzie on pojedynczy, jak to było dotychczas.

OnePlus Nord 5G będzie pierwszym smartfonem marki z podwójnym aparatem do selfie. To pierwszy raz, gdy firma sięga po takie rozwiązanie. Serwis źródłowy wyjaśnia, że będzie to połączenie sensorów 32 oraz 8 MP. Ten drugi będzie połączony z obiektywem szerokokątnym. Wcięcie będzie znajdowało się w lewym górnym narożniku ekranu. Tak jak to jest w Huawei P40. Więcej szczegółów nie podano. Widzimy jednak, że telefon przez ostatnie miesiące uległ zmianom. Początkowo miał dostać pojedynczą kamerkę umieszczoną w okrągłym wcięciu, które było wyśrodkowane.

OnePlus Nord 5G z premierą za kilkanaście dni

Wiemy, że OnePlus Nord 5G ma zadebiutować 10 lipca. Wtedy zostanie zaprezentowany w Indiach. Smartfon ma być odczuwalnie tańszy od modeli 8 i 8 Pro. Wiemy, że ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 765 oraz zapewni łączność z sieciami nowej generacji.

