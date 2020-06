Galaxy S20 Lite to nowy smartfon, który przygotowuje Samsung. Plotki mówią o tym, że zadebiutuje z One UI 2.5, a więc oprogramowaniem, które trafi także na pokład modeli Note 20. Urządzenie powstaje pod nazwami kodowymi SM-G780 oraz SM-G781. Obecnie Samsung nazywa ten telefon wewnętrznie Galaxy S20 Fan Edition.

Samsung Galaxy S20 Lite jest w drodze. Serwis źródłowy uzyskał informacje o tym, że Koreańczycy pracują nad nowym telefonem ze średniej półki cenowej. Obecnie opatrzony jest on dopiskiem Fan Edition i trudno powiedzieć, pod jaką dokładnie nazwą trafi do sklepów. Wiemy, że ma pracować pod kontrolą nakładki One UI 2.5.

Tak, oprogramowanie One UI 2.5 to ta sama nakładka, której spodziewamy się w modelach Note 20 czy Fold 2. Wiemy, że w przygotowaniu są dwa warianty smartfona Samsung Galaxy S20 Lite. Powstają one pod nazwami SM-G780 oraz SM-G781. Ten pierwszy to wersja międzynarodowa, która będzie dostępna z modelami 4G lub 5G. Drugi jest na rynek amerykański i będzie dostępny tylko z 5G.

Samsung Galaxy S20 Lite z One UI 2.5 pewnie jesienią

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy S20 Lite nie zadebiutuje w sierpniu wraz z nowymi flagowcami. Pewnie Koreańczycy wprowadzą ten model do oferty jesienią tego roku i może nastąpić to bliżej zimy. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Specyfikacja techniczna smartfona na razie pozostaje tajemnicą.

źródło