Mate 40 Pro to flagowiec Huawei, którego premiera odbędzie się jesienią. Nie otrzyma on usług Google. Mimo to producent wierzy w dobrą sprzedaż telefonów z tej serii. Urządzenie ma znaleźć w 2020 roku nawet blisko 10 mln nabywców. Huawei Mate 40 Pro ma być konkretnym smartfonem z bardzo mocnymi podzespołami.

Huawei wierzy, że tylko w czwartym kwartale 2020 roku, kiedy to seria Mate 40 wejdzie na rynek, sprzeda około 8 mln sztuk smartfonów. Jak na okres zaledwie trzech miesięcy jest to naprawdę sporo. Czy uda się zrealizować ten wynik? Pewnie tak, bo seria P40 także dobrze się sprzedaje, a przecież też pozbawiona jest dostępu do usług Google.

Huawei Mate 40 Pro otrzyma zapewne najlepszy aparat na rynku

Możemy się domyślać, że Huawei Mate 40 Pro w momencie debiutu będzie miał najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Podobnie jak to było w przypadku flagowca P40. Na tym polu producent na pewno będzie chciał wprowadzić kolejne udoskonalenia. Po to, aby ciągle być o krok do przodu przed konkurencją.

Huawei P40 Pro zadebiutuje zapewne we wrześniu lub październiku. Plotki mówią o tym, że otrzyma kamerę z pięcioma obiektywami i inne mocne podzespoły. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do oficjalnego debiutu. Najpierw jednak czeka nas premiera modelu P40 Pro+.

