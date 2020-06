Android 11 beta 1 jest już dostępny. Jeśli jednak korzystacie z usługi Google Pay, to być może nie powinniście instalować tej wersji. Wynika to z faktu, że płatności smartfonem nie działają. Google Play zgłasza w systemie Android 11 beta błąd. Spowodowane jest to brakiem zgodności z obowiązującymi standardami.