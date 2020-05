EMUI 10.1 Stable najpierw udostępniono na telefony z chińskiej dystrybucji. Najpierw były to modele Mate 30, a potem także Huawei P30 Pro i P30. Aktualizacja w Europie miała zacząć się pojawiać w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy koniec maja i pierwsi użytkownicy ze Starego Kontynentu zgłaszają dostępność nowego oprogramowania.

Właściciele Huawei P30 Pro otrzymują uaktualnienie do EMUI 10.1 Stable oznaczone ciągiem znaków 10.1.0.123. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży 4,59 GB. Wiemy, że nowy fimrware zawiera aktualne, majowe poprawki bezpieczeństwa. Poniżej zrzut ekranowy.

EMUI 10.1 Stable nie dla wszystkich użytkowników Huawei P30 Pro

Dostępność EMUI 10.1 Stable zgłasza tylko część użytkowników Huawei P30 Pro. Wygląd na to, że producent dopiero zaczyna udostępniać nowe oprogramowanie dla tego telefonu. Nie jest to jednak aktualizacja, która jest szeroko dostępna. Co zapewne już w czerwcu się zmieni.

EMUI 10.1 Stable wprowadza ciekawe nowości. Obejmują one nowe animacje dla czytnika linii papilarnych, nowości dla funkcji Always on Display czy panel Multi-Device. Ponadto asystent Huawei pojawia się na ekranie domowym. Aktualizacja będzie szeroko udostępniana od przyszłego miesiąca. Wiemy, że dostaną ją także inne smartfony chińskiej marki. W tym również te tańsze.

