ZenFone 7 i Asus ROG Phone III to dwa nowe flagowce Tajwańczyków, których premiera jest coraz bliżej. Nowe plotki mówią o tym, że smartfony zostaną oficjalnie zaprezentowane w lipcu. Asus ZenFone 7 był już obiektem przecieków. Wiemy, że ma dostać wyświetlacz z podwójnym wcięciem dla kamery do selfie.

Asus ZenFone 7 i ROG Phone III to dwa nowe smartfony, które już były obiektem przecieków. Jednak do tej pory nie zostały one oficjalnie zaprezentowane. Wiemy jednak, że są w drodze i wygląda na to, że ich premiera jest nieodległa. W sieci pojawiły się nowe plotki dotyczące debiutu obu tych telefonów.

Nowe plotki, które pochodzą bezpośrednio z tajwańskich źródeł, mówią o tym, że Zenfone 7 oraz Asus ROG Phone III zadebiutują w okolicy lipca. To oznacza, że ich premiera odbędzie się już za kilka tygodni. Firma wierzy w kolejny smartfon do gier i liczy na, że uda się jej zwiększyć sprzedaż o 30-50 proc. Zainteresowanie tego typu sprzętem zaczyna być coraz większe, choć nadal nie jest ogromne.

Asus ZenFone 7 i ROG Phone III dostaną układy Snapdragon 865

Asus ROG Phone III to smartfon do gier, a więc otrzyma topowy procesor Snapdragon 865, który zapewni mu odpowiednią wydajność. Wiemy jednak, że ZenFone 7 również otrzyma ten sam SoC. Będzie to flagowiec, ale skierowany do innej grupy klientów. Obu telefonom mocy nie zabraknie i ponadto ich istnienie już wcześniej potwierdził Qualcomm.

Wiemy, że Asus ZenFone 7 ma dostać ekran z podwójnym wcięciem dla kamery do selfie. Z tyłu znajdzie się kwadratowa wyspa z potrójnym aparatem fotograficznym. Jednak specyfikacja techniczna smartfona na razie jest tajemnicą. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

