ZenFone 7 i ASUS ROG Phone III to dwa nowe smartfony, które nie miały premiery. Tymczasem ich istnienie potwierdził Qualcomm. Zrobił to rozsyłając informację prasową o układzie Snapdragon 865. Domyślamy się, że ASUS ZenFone 7 i ROG Phone III zostaną pokazane w przyszłym kwartale. Drugi to smartfon do gier.