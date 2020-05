EMUI 11 beta to najnowsza nakładka Huawei, która będzie bazować na systemie Android 11. Chińczycy już nad nią pracują. Co ciekawe, o oprogramowaniu wspomniano już teraz w nowej wersji aplikacji Member. Wiemy, że testy EMUI 11 beta rozpoczną się na modelach Huawei P40, co jednak nie stanowi żadnego zaskoczenia.