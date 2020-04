LG Velvet 5G to nowy smartfon Koreańczyków, który zadebiutuje w miejsce LG G9. Firma postanowiła ujawnić design urządzenia i opublikowała na własnym kanale wideo. Przy okazji jest też częściowa specyfikacja modelu Velvet. Obejmuje ona procesor Snapdragon 675 oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G.

LG Velvet został zapowiedziany już wcześniej. Wiemy, że jest to smartfon, który zajmie miejsce modelu LG G9, który po prostu anulowano. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne wideo, na którym zaprezentowano design „prawie flagowca”. Pojawia się także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia.

LG Velvet 5G jest ciekawie zaprojektowany. Jego design jest minimalistyczny. Ma aparat fotograficzny, którego elementy nie znajdują się na wyspie, jak to obecnie często bywa. Kamera ma trzy obiektywy i plotki mówią o tym, że główny sensor ma matrycę 48 MP. Następnie mamy procesor Snapdragon 765 oraz modem Snapdragon X52.

Widzimy też, że LG Velvet 5G ma ekran z małym wcięciem w postaci łezki. Ma to być wyświetlacz o przekątnej co najmniej 6,7 cala, a więc będzie to duży telefon. Możemy też zobaczyć planowane warianty kolorystyczne obudowy. Premiera musi już być blisko. Znane dane techniczne modelu Velvet znajdziecie poniżej.

LG Velvet 5G – dane techniczne

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

Kamerka do selfie – brak szczegółów

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

Bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

Modem Snapdragon X52

Dual SIM (opcjonalnie)

USB C

Android 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło