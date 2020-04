Galaxy S7 Edge i Samsung Galaxy S7 to smartfony, które mają już cztery lata. Co jednak ciekawe, na ich pokład tafia marcowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa. Oczywiście, oparta ona jest na Androidzie Oreo. Samsung nie zdecydował się na uaktualnienie tych modeli do Androida Pie, ale o ich użytkownikach pamięta.