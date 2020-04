Always on Display to funkcja, którą użytkownicy smartfonów Samsung doskonale znają. W Galaxy Store jest już dostępna aktualizacja do wydania z numerem 5.2.05.8. Nie wymaga ona jednocześnie One UI 2.1. Nową wersję Always on Display można pobierać także na telefonach ze starszą wersją oprogramowania Koreańczyków.

Always on Display to rozwiązanie, które pozwala nam korzystać z ciekawych opcji na zablokowanym ekranie. Samsung cały czas rozwija to oprogramowanie i właśnie pojawiła się nowa aktualizacja. Została ona oznaczona numerkiem 5.2.05.8. Update jest udostępniany poprzez sklep Galaxy Store i warto dodać, że nie jest tu wymagane One UI 2.1, które już trafia na modele S10 i Note 10. Niestety, w przypadku Galaxy S9 i Note 9 na razie dostępność jest pod znakiem zapytania.

Aktualizacja Always on Display wprowadza poprawki błędów. W oficjalnym wykazie zmian czytamy o udoskonaleniach obejmujących layout dla wybranych stylów zegarów. Następnie mamy usunięty bug powiązany z podłączoną klawiaturą Bluetooth. Na końcu czytamy o usprawnieniach obejmujących dark mode.

Aktualizacja Always on Display na urządzeniach z One UI 2.1 i 2.0

Jak już wspomnieliśmy, najnowsza wersja One UI 2.1 nie jest tu wymagana. Ta aktualizacja Always on Display jest też dostępna na tych urządzeniach, które mają starszą wersję software z numerkiem 2.0. Uaktualnienie można pobrać z poziomu Galaxy Store.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło