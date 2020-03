Honor 30S to nowy średniak submarki Huawei, którego premiera odbyła się dziś. Smartfon ma Androida 10 z Magic UI 3.1 i pakietem HMS. Usług Google tu nie znajdziemy. Cena Honor 30S nie jest wygórowana. W Chinach zapewne sprzęt będzie cieszyć się zainteresowaniem. Zobaczmy, co telefon ma do zaoferowania.

Honor 30S był obiektem przedpremierowych przecieków. Teraz odbyła się premiera telefonu w Chinach. Cena to 2399 juanów (ok. 1400 złotych) za podstawowy model. Wariant mający 256 GB miejsca kosztuje 2699 juanów (ok. 1570 złotych). Urządzenie pracuje pod kontrolą Magic UI 3.1. To nakładka, która trafi także na starsze telefony.

Magic UI 3.1 to nakładka dla Androida 10, która ma zestaw usług HMS (Huawei Mobile Services). Na usługi Google nie ma co tu liczyć. Honor30S ma 6,5-calowy ekran IPS oraz procesor HiSilicon Kirin 820, który jest naprawdę mocny. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Honor 30S ma aparat z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy teleobiektyw 8 MP i 3-krotny zoom optyczny i 20-krotny stratny. Są też kamerki szerokokątna 8 MP i dodatkowa 2 MP do obsługi głębi ostrości obrazu. Smartfon ma baterię o pojemności 4000 mAh. Dane techniczne Honor 30S znajdziecie poniżej.

Honor 30S – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor HiSilicon Kirin 820

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 8 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z nakładką Magic OS 3.1 i HMS

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne