Premiera P40 Pro i Huawei P40 5G już jutro. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to mamy odpowiedź. Konferencja Huawei będzie w formie online i będzie ją można obejrzeć na kanale firmy. Start przewidziano na godzinę 14:00 naszego czasu. W trakcie premiery zobaczmy pewnie nie tylko nowe telefony.

Huawei P40 Pro i P40 mają premierę już jutro. 26 marca Chińczycy pokażą nowe smartfony, które były już obiektem wielu przecieków. Wiemy, że konferencja Huawei dostanie dedykowany live stream. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to będziecie mogli to zrobić tutaj. Start przewidziano na godzinę 14:00. Jeśli nie chcecie tego przegapić, to możecie ustawić sobie stosowne przypomnienie.

Premiera Huawei P40 Pro – tutaj obejrzysz live stream z konferencji

Domyślamy się, że konferencja potrwa około godziny. Live stream będzie dostępny dla wszystkich. Spodziewamy się, że smartfony Huawei P40 Pro i tańszy model trafią do sklepów w kwietniu. Najpierw w Chinach, ale potem zostaną skierowane także do Europy. Ceny w euro już znamy. W przypadku wyjściowego telefonu będzie to 799 euro, a droższego od 999 euro. Znane dane techniczne modeli Huawei P40 Pro i P40 bazujące na obecnych przeciekach znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli i 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.9 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

203 gramy

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

Huawei P40 5G – dane techniczne

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2

aparat fotograficzny 50 MP f/1.9 + 16 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 3800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

175 gramów

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

