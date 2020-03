Panel sterowania z Windows 10 jest w rzeczywistości bardzo przestarzałym elementem, który ma wiele lat. Microsoft zastąpił go aplikacją Ustawienia, ale to stare rozwiązanie ciągle jest obecne. Wygląda jednak na to, że gigant z Redmond rzeczywiście będzie chciał się go pozbyć. Sugerują to nowe wzmianki znalezione w systemie operacyjnym.

Windows 10 w ostatniej poglądowej kompilacji ma w kodzie trzy ciekawe ciągi znaków. Są to HideSystemControlPanel, SystemControlPanelFileExplorerRedirect oraz SystemControlPanelHotkeyRedirect. Są one obecnie zablokowane. Oznacza to jednak nic innego, że Microsoft bierze pod uwagę możliwość schowania panelu sterowania. W wewnętrznych kompilacjach systemu może on już być ukryty.

Panel sterowania zapewne zniknie z Windows 10 nieprędko

Przed nami aktualizacja Windows 10 2004, która zadebiutuje w przyszłym kwartale. Tam jednak panel sterowania jeszcze nie zniknie. Pewnie nastąpi to w którymś z późniejszych uaktualnień. Nie wiadomo, kiedy jednak dokładnie. Raczej ten element systemu na razie nie wyparuje.

Microsoft przez lata przenosił do sekcji Ustawienia coraz więcej opcji z panelu sterowania. Dziś ta aplikacja Windows 10 jest już naprawdę rozbudowana i skrywa wiele różnych ustawień. Nie dziwi więc, że gigant z Redmond w końcu będzie chciał uśmiercić klasyczny panel sterowania. Prędzej czy później w końcu trzeba będzie się z nim pożegnać.

źródło: WindowsCentral