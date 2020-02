Realme 6 to nowy smartfon Chińczyków, który został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja. Telefon otrzyma ten sam procesor, który ma Redmi Note 8 Pro, czyli SoC MediaTek Helio G90T. Ponadto popularny benchmark ujawnia nam, że testowane urządzenie ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Realme 6 pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że będzie to smartfon mający rywalizować o klientów bezpośrednio z modelem Redmi Note 8 Pro. Świadczy o tym fakt, że otrzyma ten sam procesor. To układ MediaTek Helio G90T, po który Xiaomi sięgnęło już pół roku temu.

Jakiś czas temu do sieci wyciekły oficjalne rendery Realme 6 Pro, które widzicie poniżej. Ujawniają nam one obecność aparatu z czterema obiektywami. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 64 MP. Wiadomo również, że ekran ma okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie.

Realme 6 Pro będzie ciekawszy od Redmi Note 8 Pro

Realme 6 z dopiskiem Pro w nazwie zapowiada się ciekawiej od Redmi Note 8 Pro. Głównie za sprawą ekranu z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Wiadomo równie, że producent zaimplementuje baterię z obsługą ładowarki o mocy 30 W. Premiera musi być blisko i wkrótce poznamy więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło