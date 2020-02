Nowy Messenger został udostępniony już jakiś czas temu. Facebook uprościł popularny komunikator i wygląda na to, że jeszcze nie skończył. Z aplikacji usunięto sekcję Odkryj. Po zmianach Messenger ma już tylko dwie zakładki i są to czaty oraz ludzie. Przy okazji wprowadzono kilka innych, pomniejszych modyfikacji.

Nowy Messenger to komunikator, który Facebook udostępnił już kilkanaście miesięcy temu. Potem dodano wsparcie dla dark mode. Teraz dowiadujemy się, że z aplikacji znika jedna z trzech głównych sekcji. To zakładka Odkryj, której postanowiono się pozbyć. To oznacza, że pozostają już tylko dwie główne karty.

Odkryj było trzecią zakładką komunikatora Messenger. Po jej zniknięciu pozostają już tylko czaty oraz ludzie. Facebook potwierdził serwisowi źródłowemu, że rzeczywiście wprowadza zmiany w aplikacji, które mają na celu jeszcze bardziej ją uprościć. Jednak nie jest to jedyna zmiana, która się pojawia.

Nowy Messenger bez Odkryj to nie jedyna zmiana, którą wprowadza Facebook

Facebook postanowił również w sekcji czatu wprowadzić podział na aktywne rozmowy i ich historię. Ponadto nowy Messenger w zasobniku narzędziowym nie oferuje już dostępu do Instant Games. Jednak to funkcje, których nie usunięto, a bardziej schowano. Zmiany te powinny zostać wprowadzone u wszystkich użytkowników w ciągu kilku najbliższych dni. Na ten moment u siebie ich nie widzę.

źródło