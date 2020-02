Huawei Mate 20 Pro i P30 Pro z możliwością zmiany animacji czytnika

Huawei Mate 20 Pro oraz Huawei P30 Pro mają czytnik linii papilarnych, który jest optyczny. Towarzyszy mu animacja czytnika i okazuje się, że można ją zmienić. Jest to możliwe w tych dwóch konkretnych modelach smartfonów. Można to zrobić na ekranie Always-on-Display. Na tym dla blokady niestety już nie.

Huawei Mate 20 Pro oraz Huawei P30 Pro zadebiutowały z czytnikami linii papilarnych umieszczonymi pod ekranami. Jak zapewne dobrze wiecie, jest tam animacja czytnika i okazuje się, że można ją podmienić na inną. Jeśli kiedykolwiek chcieliście to zrobić, to dzięki społeczności XDA-Developers jest to już możliwe. Zobaczmy, jaki efekt można uzyskać.

Poniżej widzicie przykładowe animacje czytnika dla Huawei Mate 20 Pro i P30 Pro. Będą one wyświetlane na ekranie Always-on-Display. Niestety, w przypadku ekranu blokady nie jest możliwe uzyskanie podobnego efektu, co warto mieć na uwadze. Tych animacji w rzeczywistości jest dużo więcej i wszystkie znajdziecie w osobnych tutorialach z opisem podmiany.

Tak zmienisz animację czytnika w Huawei Mate 20 Pro i P30 Pro

Wszystko składa się do wyboru jednej z dostępnych animacji i zapisania jej pod nazwą com.huawei.aod. Potem trzeba skorzystać z menedżera MT. Nie będziemy wam tu przedstawiać całego procesu krok po kroku. Stosowne solucje znajdziecie na stronie XDA-Developers. Jeśli chcecie taki efekt uzyskać na modelu Mate 20 Pro, to udajcie się tutaj. Natomiast w przypadku P30 Pro powinniście kliknąć ten link. Oczywiście, musicie mieć na uwadze, że tego typu modyfikacje przeprowadzacie wyłącznie na własną odpowiedzialność, o czym należy pamiętać.

