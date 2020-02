Redmi Note 9 Pro to smartfon wypatrywany przez wielu fanów marki Xiaomi. Co nie dziwi, bo seria Redmi Note 8 była całkiem udana i dostępna w dobrych cenach. Te właśnie są obniżane w Indiach, które dla Xiaomi są jednym z najważniejszych rynków. Czyszczenie magazynów oznacza, że debiut nowej linii może być blisko.

Redmi Note 9 Pro to wyczekiwany smartfon za około tysiąc złotych, który jest już certyfikowany. Xiaomi wraz z poprzednią serią ustawiło ciekawą poprzeczkę i wprowadziło naprawdę udane (choć niepozbawione oczywiście wad) telefony w bardzo dobrych cenach. Na premierę nowej serii cały czas czekami i możliwe, że ich debiut jest naprawdę nieodległy. Pozwalają nam to przypuszczać działania firmy podejmowane obecnie w Indiach.

Dla Xiaomi Indie są jednym z najważniejszych rynków. Tam smartfony firmy rozchodzą się jak świeże bułeczki. W tym kraju zdecydowano na się na obniżenie cen wszystkich urządzeń z serii Redmi Note 8. Ścięto je o tysiąc rupii lub więcej (w zależności od modelu). To może oznaczać, że Redmi Note 9 Pro może zbliżać się coraz większymi krokami, ale wcale tak nie musi być.

Xiaomi może obniżać ceny wcale nie z powodu Redmi Note 9 Pro

Cięcia cen dla starszych modeli wcale nie muszą oznaczać rychłej premiery Redmi Note 9 Pro i innych nowych telefonów z tej serii, choć ich debiut rzeczywiście wydaje się być nieodległy. Wiemy, że w Indiach niedługo mają zadebiutować Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro. Nie będą tam jednak tanie, co już zapowiedziano. Wynika to z faktu, że produkcja nie będzie odbywać się lokalnie i będą one importowane z Chin.

Cóż, Redmi Note 9 Pro z pewnością jest nieodległy, ale to smartfon, o którym ciągle wiemy bardzo niewiele. Samo Xiaomi ustawiło w zeszłym roku sobie wysoką poprzeczkę i stąd oczekiwania fanów są naprawdę duże. Firma z pewnością nie zawiedzie. Jednak na konkrety musimy poczekać.

