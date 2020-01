Redmi Note 9 Pro to smartfon, który jest wypatrywany przez fanów Xiaomi. Co nie dziwi, bo poprzednik był naprawdę ciekawym modelem. Wygląda na to, że telefon jest już certyfikowany. Dwa nowe modele dostrzeżono na stronie MIIT. Przypuszcza się, że jeden z nich to właśnie Redmi Note 9 Pro, którego debiut jest blisko.