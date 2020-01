Samsung Galaxy A41 to nowy średniak Koreańczyków, który pojawił się w bazie Geekbench. Tam można znaleźć częściowe dane techniczne. Smartfon otrzyma układ MediaTek Helio P65. Debiut telefonu Samsung Galaxy A41 musi być blisko. Możliwe, że sprzęt zostanie pokazany pod koniec lutego na targach MWC 2020.

Samsung Galaxy A41 już pojawiał się w przeciekach. Teraz dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Urządzenie otrzyma procesor MediaTek Helio P65. Częściowe dane techniczne ujawniają nam także 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz system Android 10. Oczywiście, zapewne z autorską nakładką One UI 2.0.

MediaTek Helio P65 to 8-rdzeniowy procesor składający się z rdzeni Cortex-A75 oraz Cortex-A55. Jest też układ GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. Oferowana wydajność widoczna jest na powyższym zrzucie ekranowym z bazy Geekbench. To typowa półka średnia i nie ma co tu oczekiwać tu wysokich wyników.

Samsung Galaxy A41 z MediaTek Helio P65 i aparatem 48 MP

Dokładane dane techniczne modelu Samsung Galaxy A41 nie są znane. Jednak poza procesorem MediaTek Helio P65 i 4 GB pamięci RAM, możemy oczekiwać przedniej kamerki 25 MP oraz aparatu fotograficznego na pleckach z głównym sensorem 48 MP. Ekran zaoferuje rozdzielczość Full HD+. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

źródło