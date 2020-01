Huawei P40 Pro jest coraz bliżej. Na kilka tygodni przed premierą firma postanowiła ściąć ceny modelu P30. Co jest naturalnym krokiem przed debiutem następcy. Obniżki cen w Chinach są naprawdę duże i przekraczają 30 procent. Wiemy, że Huawei P40 Pro zostanie oficjalnie zaprezentowany w marcu 2020 roku.

Huawei P40 Pro ma premierę w marcu. Naturalnie, najpierw smartfon trafi najpierw do sprzedaży w Chinach. To właśnie tam producent zdecydował się na spore obniżki cen. Wygląda więc na to, że producent chce nieco oczyścić magazyny przed zbliżającym się debiutem.

P30 Pro debiutował w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane w cenie 5998 juanów (ok. 3350 złotych). Teraz jego cena została ścięta do poziomu zaledwie 4088 juanów (ok. 2300 złotych). Obniżki są więc naprawdę duże. Jednak cena Huawei P40 Pro zapewne początkowa nie będzie niska. Spodziewajmy się kwoty na poziomie około 6 tys. juanów.

Huawei P40 Pro ujawnił nam już wygląd na renderach. Ostatnio wspominaliśmy wam, że pojawi się także miętowy kolor. Smartfon był już obiektem licznych przecieków. Znane dane techniczne modelu Huawei P40 Pro znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 52 MP

bateria o pojemności około 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z EMUI 10.1

źródło: MyDrivers