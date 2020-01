Nokia 9.2 Pureview to flagowiec HMD Global, który zostanie zaprezentowany w tym roku. Jeśli wierzyć plotkom, to może być powrotem do formuły modelu Nokia 8. Debiut może odbyć się jeszcze w tej połowie roku. Wiemy, że w modelu 9.2 ma pojawić się wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865, czyli SoC dla flagowców.

Nokia 9.2 Pureview to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że otrzyma mocny procesor Qulacomm Snapdragon 865. Teraz dowiadujemy się, że firma może powrócić formułą do modelu Nokia 8. To flagowiec HMD Global z 2017 roku. Prawdopodobnie nie powinniśmy spodziewać się aparatu fotograficznego z technologią Light, który znalazł się w zeszłorocznym smartfonie.

Nokia 9 otrzymała aparat fotograficzny z pięcioma obiektywami, co w jego czasach jeszcze było czymś nietypowym. Dziś nikogo takie kamery w telefonach nie dziwią. Technologia Light jednak nie okazała się być idealna. Dlatego może HMD Global chce z niej zrezygnować, co można zrozumieć. W zamian mamy spodziewać się konkretnej kamery z dużym sensorem od jego z poprzednich dostawców Finów.

Formuła modelu Nokia 8 ma pozwolić zwiększyć sprzedaż smartfona Nokia 9.2 Pureview

Sam powrót do formuły Nokii 8 ma pozwolić na zwiększenie sprzedaży modelu Nokia 9.2 Pureview. Firma chce odpowiednio wyważyć cenę w stosunku do funkcji, które otrzyma telefon. Debiut jest coraz bliżej. Smartfon ma trafić na rynek w pierwszej połowie tego roku. Jednak sama zapowiedź może odbyć się już w naprawdę krótkim czasie. Możliwe, że już w trakcie lutowych targów MWC 2020 w Barcelonie. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Specyfikacja czy dane techniczne nowego flagowca Finów na razie są tajemnicą, To szczegóły, które powinniśmy poznać bliżej rynkowego debiutu. Przed premierą zapewne dojdzie jeszcze do wielu przecieków. To tylko kwestia najbliższych tygodni.

źródło: NPU