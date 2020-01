Pocophone F1 dostaje system Android 10. Z aktualizacją MIUI 11

Pocophone F1 to kolejny smartfon Xiaomi, który dostał aktualizację do systemu Android 10. Wnosi ją nowe uaktualnienie MIUI 11 oznaczone numerkiem 11.0.4.0. Aktualizacja dla Pocophone F1 z Androidem 10 waży niespełna 2 GB. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to już ostatnie takie duże uaktualnienie dla tego telefonu.

Pocophone F1 to kolejny smartfon Xiaomi, który załapał się na uaktualnienie do systemu Android 10. Nową wersję platformy Google wnosi aktualizacja MIUI 11.0.4.0. Dokładnie oznaczona jest ona takim ciągiem znaków. Oprogramowanie jest już udostępniane drogą OTA.

Android 10 z MIUI 11 dla Pocophone F1 waży niecałe 2 GB

Aktualizacja do systemu Android 10, którą dostaje Pocophone F1 z nową wersją MIUI 11, waży 1,9 GB. Duży rozmiar w tym przypadku nie powinien dziwić. Wynika to z faktu, że mamy tu do czynienia z zupełnie nową wersją platformy Google. Oczywiście, to już ostatnia taka duża aktualizacja, którą POCO udostępnia dla tego smartfona. Jego właściciele na Androida 11 nie powinni liczyć, z czym trzeba po prostu się pogodzić. Dane techniczne Pocophone F1 znajdziecie poniżej.

Xiaomi Pocophone F1 – dane techniczne

6,18-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2246 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845 z GPU Adreno 630

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 20 Mpix f/2.0 do selfie i wideorozmów

aparat fotograficzny Sony IMX363 12 Mpix + 5 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh z Quick Charge 3.0

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 9 Pie z MIUI

