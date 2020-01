Xiaomi Mi Mix 2s to kolejny smartfon Chińczyków, który dostaje uaktualnienie do systemu Android 10. Wraz z MIUI 11.0.1.0. Aktualizacja jest już dostępna w Chinach. Wkrótce powinna też pojawić się na egzemplarzach Xiaomi Mi Mix 2s z globalnej dystrybucji. Nowe oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży ponad 2 GB.

Xiaomi Mi Mix 2s to kolejny smartfon Chińczyków, który załapał się na aktualizację do systemu Android 10. Trafił on też ostatnio w postaci bety na kilka innych telefonów. Wprowadza go na tym konkretnym modelu aktualizacja do MIUI 11.0.1.0. Na razie jest ona dystrybuowana na egzemplarzach z Państwa Środka.

Android 10 z MIUI 11 dla Miksa 2 waży 2,1 GB

Xiaomi Mi Mix 2s dostaje system Android 10 wraz z uaktualnieniem, którego waga wynosi 2,1 GB. Rozmiar tej aktualizacji MIUI 11 nie powinien dziwić. Wszak wprowadza ona zupełnie nową wersję platformy Google. Wkrótce powinna ona być dostępna również na smartfonach z globalnej dystrybucji.

Android 10 w lutym ma trafić także na model A3. Xiaomi Mi Mix 2s to model, który nie jest najnowszy. Cieszy jednak, że dostał nie tylko aktualizację do MIUI 11, ale też nowej platformy Google. Dane techniczne tego smartfona znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Mix 2s – dane techniczne

6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2160 piksel)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845 z GPU Adreno 630

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

do 256 GB pamięci flash na dane typu UFS

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 5 Mpix f/2.0 do wideorozmów i selfie (brak szczegółów)

podwójny aparat fotograficzny Sony IMX363 12 Mpix f/1.8 + teleobiektyw Samsung S5K3M3 12 Mpix

bateria o pojemności 3400 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

150,9 x 74,9 x 8,1 mm

191 gramów

Android 8.0 Oreo z MIUI 9

źródło: TME