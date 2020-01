Huawei Mate 30 Pro 5G to specjalna wersja flagowca Chińczyków z 2019 roku. Według MasterLu to najpłynniejszy smartfon poprzednich dwunastu miesięcy. Telefon zdobywa średnio w benchmarku ponad 174 tys. punktów i stawia go to na szczycie podium. Popularna platforma twierdzi, że to możliwe dzięki EMUI 10, procesorowi Kirin 990 5G czy sztucznej inteligencji.

Huawei Mate 30 Pro 5G został wybrany najpłynniejszym smartfonem 2019 roku. Jednak EMUI 10 nie może już pochwalić się wysoką pozycją wśród nakładek wyróżnionych przez MasterLu. Tutaj pierwsze miejsce przypadło HydrogenOS. To oprogramowanie OnePlusa, które znajduje się na telefonach z chińskiej dystrybucji. W Europie mamy do czynienia z OxygenOS. EMUI uplasowało się dopiero na czwartej pozycji.

Wiemy też, że Huawei Mate 30 Pro 5G jest obecnie liderem także w zestawieniu DxOMark Mobile. Specjaliści z DxO twierdzą, że smartfon ma najlepszy aparat fotograficzny na rynku wśród wszystkich telefonów. Pewnie to ulegnie zmianie wraz z premierą któregoś z kolejnych flagowców. Dane techniczne Huawei Mate 30 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 30 Pro 5G – dane techniczne

6,53-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1176 x 2400 pikseli

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka 32 Mpix + TOF do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 40 + 40 + 8 Mpix + TOF z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

158,1 x 73,6 x 8,7 mm

198 gramów

Android 10 z EMUI 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: MyDrivers