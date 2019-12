Samsung Galaxy Tab A4 s to nowy tablet Koreańczyków, którego premiera musi być blisko. Sprzęt dostrzeżono na stronie jednej z organizacji, gdzie był certyfikowany. To przybliża go do debiutu. Samsung zaprezentuje pewnie tablet Galaxy Tab A4 s w trakcie targów CES 2020 lub MWC 2020. Wiemy, że pracuje pod kontrolą Androida 9 Pie.