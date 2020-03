Oppo Watch to smartwatch Chińczyków, który zostanie pokazany już 6 marca. Premiera odbędzie się wraz ze smartfonem Find X2 Pro, który obecnie jest w ogniu przecieków. Producent zaczyna uchylać informacje o specyfikacji zegarka. Dowiadujemy się, jaki otrzyma ekran.

Oppo Watch dostanie ekranik AMOLED o przekątnej 1,91 cala i rozdzielczości 326 ppi. Ponadto na jednym z teaserów firma potwierdza, że będzie to wyświetlacz w 100% pokrywający się a gamą kolorów DCI-P3. Więcej informacji nie podano.

Oppo Watch to ciekawy smartwatch, ale czy trafi do Polski

Wiemy, że chińska premiera zegarka Oppo Watch odbędzie się za kilka dni. Pewnie smartwatch jeszcze w tym miesiącu będzie dostępny do kupienia w Państwie Środka. Nas jednak bardziej interesuje to, czy gadżet pojawi się w Polsce. Możliwe, że tak się stanie.

Konkurencyjny Xiaomi Mi Watch nie pojawił się jeszcze w polskiej dystrybucji. Jednak w przypadku smartwatcha Oppo Watch może być inaczej, na co pozostaje liczyć. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na pewno nie nastąpi to w krótkim czasie. Jeśli gadżet trafi do sprzedaży nad Wisłą, to najwcześniej nastąpi to dopiero w przyszłym kwartale. Warto to mieć na uwadze w trakcie przymiarki do zakupu nowego wearable.

źródło: Weibo