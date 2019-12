Xiaomi Mi Watch z Wear OS miał wyznaczyć nowe standardy wśród chińskich wearables. Tymczasem nadchodzi konkurent i jest to smartwatch Oppo. Druga z firm też planuje wejść na rynek inteligentnych zegarków. Wiemy, że będzie to część pewnej platformy. Nie wiadomo jednak, czy smartwatch Oppo też dostanie Wear OS.

Xiaomi Mi Watch z Wear OS jest już dostępny na rynku i w grudniu dostał ważną aktualizację. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest także smartwatch Oppo. Firma potwierdziła, że rzeczywiście ma takie plany. Premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. W zasadzie dobrym momentem będą tutaj barcelońskie targi MWC 2020.

Smartwatch Oppo będzie częścią platformy zdrowotnej Chińczyków, nad którą skupia się obecnie producent. Możemy więc spodziewać się funkcji fitnessowych i nie tylko. Wiceprezes firmy, Liu Bo przekazał, że w planach jest także inicjatywa sprzętu dla internetu rzeczy. Ma ona zostać zainicjowana w obszarze codziennego życia. To oznacza, że inteligentny zegarek, który towarzyszy nam każdego dnia, z pewnością się tu wpasuje.

Xiaomi Mi Watch ma Wear OS, ale smartwatch Oppo może dostać coś innego

Xiaomi Mi Watch to pierwszy wearables marki, który dostał system Wear OS. To duża zmiana, która otworzyła w końcu szersze możliwości pod kątem globalnym. Jak chociażby korzystania z NFC. Istnieją podejrzenia, że smartwatch Oppo też może pracować pod kontrolą tej platformy Google. Nie wiadomo jednak, jak bardzo jest to pewna informacja. Byłby to z pewnością świetny ruch. Na potwierdzenie pewnie jednak i tak przyjdzie nam poczekać bliżej premiery.

