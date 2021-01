iPhone 13 może otrzymać Touch ID, co w plotkach pojawiało się już wcześniej. Sugeruje to także nowy artykuł The Wall Street Journal. Apple obecnie testuje prototypy nowych telefonów, które wyposażono w taką funkcję. Nie jest to jednak rozwiązanie, które znamy ze starszych smartfonów z systemem iOS czy też iPada Air 4. generacji.

Według raportu Apple rozważa umieszczenie w telefonach iPhone 13 Touch ID pod ekranem. Tak, znamy to już z licznych smartfonów z Androidem. Dowiadujemy się, że pod uwagę bardziej brana jest technologia optyczna. Według giganta z Cupertino ma ona jedną cechę, która wyróżnia ją na tle rozwiązań ultrasonicznych.

iPhone 13 ma dostać optyczne Touch ID, bo Apple stawia na niezawodność

Apple skłania się ku optycznym rozwiązaniom ze względu na lepszą niezawodność. Takie Touch ID pod ekranem będzie ciekawym uzupełnieniem. Oczywiście, w modelach iPhone 13 nie zniknie notch i kamerka TrueDepth. Tej funkcji nadal powinniśmy się spodziewać.

Premiera smartfonów iPhone 13 powinna odbyć się we wrześniu. Po problemach z 2020 roku Apple chce już powrócić do standardowego harmonogramu wydawniczego. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne wieści. Plotki mówią też o tym, że w modelach Pro zostanie zwiększone miejsce na dane.

