iPhone 12 Mini rozebrany. Tak wygląda nowy smartfon Apple od środka

iPhone 12 Mini jest już dostępny. W sieci pojawiła się pierwsza rozbiórka smartfona Apple. Dzięki temu mamy okazję zajrzeć do środka modelu iPhone 12 Mini.

iPhone 12 Mini trafił do sklepów. Nastąpiło to po tygodniu od rozpoczęcia przedsprzedaży. Niedawno pojawiła się pierwsza rozbiórka modelu Max. Teraz to samo zrobiono z mniejszym telefonem Apple. Dzięki temu mamy okazję zajrzeć pod obudowę smartfona.

iPhone 12 Mini ma baterię o pojemności 2227 mAh. Wiemy to w zasadzie nie od dziś. Rozbiórka ujawnia nam także inne elementy znajdujące się pod obudową, w tym płytę główną czy części aparatu fotograficznego. Poniżej możecie obejrzeć to na wideo.

Wiemy, że iPhone 12 Mini jest dostępny w trzech wariantach pojemnościowych. To modele mające po 64, 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci flash. Dane techniczne tego smartfona Apple znajdziecie poniżej. iPhone 12 Mini dostępny jest w Polsce od 3599 złotych.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2227 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

