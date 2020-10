iPhone 12 Pro nie ma wady, którą znamy z dwunastki. To problem, który obejmuje aparat. Apple znacząco utrudniło wymianę kamery w modelu iPhone 12.

iPhone 12 Pro jest pozbawiony wady, której doszukali się specjaliści z iFixit w tańszym modelu telefonu z 6,1-calowym ekranem. Jak dobrze wiemy, problem ten obejmuje aparat fotograficzny. Rozbiórka smartfona ujawniła, że wymiana kamery jest w zasadzie niemożliwa bez specjalnego narzędzia. Co to oznacza w praktyce?

Dwunastka bez dopisku Pro ma tak skonstruowany aparat, że jego wymiana jest niemożliwa w zewnętrznych centrach. Można to zrobić tylko z użyciem specjalnego narzędzia, które ma Apple. To budzi problem związany z wykonaniem tańszych napraw w nieautoryzowanych serwisach. Jednak błąd ten nie obejmuje smartfona iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro podobny do tańszej dwunastki, ale ten problem nie istnieje

Rozbiórki obu nowych telefonów Apple wykazały bardzo duże podobieństwo konstrukcji smartfonów. Co jednak ciekawe, opisany problem obejmujący aparat nie dotyczy w żadnym stopniu modelu iPhone 12 Pro. Tutaj kamera nie musi być podłączona do System Configuration. Dlaczego inaczej jest w przypadku tańszego smartfona? Prawdopodobnie jest to błąd, ale na wyjaśnienie zagadki trzeba będzie poczekać.

