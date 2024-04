One UI 6.1.1 w drodze. Co nowego z aktualizacją dla modeli marki Samsung?

One UI 6.1.1 to większa aktualizacja oprogramowania, nad którą pracuje Samsung. Co nowego wprowadzi uaktualnienie, którego spodziewamy się wraz z modelami Z Fold 6 i Z Flip 6? Wraz z One UI 6.1.1 Samsung skupi się m.in. na rozwoju funkcji z zakresu Galaxy AI, czyli opartych na sztucznej inteligencji.