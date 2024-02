One UI 6.1 i Samsung Galaxy S23. Kiedy aktualizacja z Galaxy AI?

One UI 6.1 z Galaxy AI to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów koreańskiej marki. Kiedy dostaną je modele z serii Samsung Galaxy S23? W sieci pojawiły się nowe informacje. Wynika z nich, że aktualizacja do One UI 6.1 trafi na zeszłoroczne telefony marki Samsung w ciągu kilku najbliższych tygodni.

One UI 6.1 to duża aktualizacja oprogramowania, którą dostaną także modele z serii Samsung Galaxy S23. Na razie software z Galaxy AI zadebiutował z tegorocznymi telefonami Koreańczyków. Użytkownicy starszych smartfonów czekają na uaktualnienie, ale konkretnego terminu udostępnienia do tej pory nie było. Kiedy to więc nastąpi?

Kiedy aktualizacja One UI 6.1 z Galaxy AI dla modeli Samsung Galaxy S23

Rąbka tajemnicy w tej sprawie ujawnił w platformie X jeden z leakerów. Twierdzi on, że smartfony z serii Samsung Galaxy S23 otrzymają uaktualnienie do One UI 6.1 w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ma to nastąpić w przyszłym miesiącu, ale dokładny termin nie został podany.

Aktualizacja One UI 6.1 to nie tylko nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji z zestawu Galaxy AI. Uaktualnienie na modele Samsung Galaxy S23 wprowadzi także inne nowości oraz udoskonalenia. Są to odświeżone animacje, nowe opcje z zakresu personalizacji ekranu blokady czy poprawki obejmujące wydajność.

