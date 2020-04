Galaxy Fold 2 to nowy, składany smartfon marki Samsung, którego premiera ma odbyć się latem. Tymczasem dowiadujemy się, że będzie on dostępny w dwóch wersjach. Pojawi się wariant, którego cena ma być niższa. Ten Samsung Galaxy Fold 2 ma otrzymać 256 GB miejsca na dane. W droższym zostanie ona podwojona.

Samsung Galaxy Fold 2 już pojawiał się w przeciekach. Składany smartfon powstaje pod nazwą kodową Winner2. Nowe plotki mówią o tym, że tym razem można liczyć na co najmniej dwa warianty różniące się rozmiarem wbudowanej pamięci. Pojawi się tańsza opcja, gdzie cena powinna być trochę niższa.

Samsung Galaxy Fold 2 w tańszej wersji ma dostać 256 GB miejsca na dane. W droższej będzie to 512 GB. Nie wiadomo, jak to dokładnie wpłynie na cenę. Jednak nie spodziewajmy się, że znacząco. Nowy, składany smartfon ma być urządzeniem z wyższej półki z konkretną specyfikacją i nie będzie to tani sprzęt.

Samsung Galaxy Fold 2 to model oznaczony jako SM-F916

To samo źródło informuje, że Galaxy Fold 2 w nomenklaturze Samsunga został oznaczony jako SM-F916. Plotki mówią o tym, że mniejszy ekran ulegnie powiększeniu. W poprzedniku zaimplementowano 4,6-calowy wyświetlacz. To samo dotyczy także składanego panelu, który też ma być trochę większy. Oczywiście, spodziewajmy się także procesora Snapdragon 865 i 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Aparat fotograficzny zapewne będzie miał cechy wspólne z kamerami modeli S20. Nie zabraknie także modemu umożliwiającego łączność z sieciami 5G.

