Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 5G wkrótce będą dostępne poza Chinami. Trafią najpierw do Indii i już teraz firma zapowiada, że ceny będą wyższe. Wynika to z kilku czynników, które ujawnił Manu Kumar Jain. W Europie zapewne nie będzie inaczej, co warto mieć na uwadze. Ceny będą odczuwalnie wyższe od poprzednich modeli.