One UI 2.1 to nowa wersja nakładki Koreańczyków, która jest w modelach Galaxy S20. Wśród nowości w tym wydaniu dodano nowe opcje dla Screen Zoom. W przypadku One UI 2.0 są tylko trzy poziomy powiększania. Jednak w wydaniu z numerkiem 2.1 Samsung wprowadził już pięć. To niewielka zmiana, ale z pewnością na plus.

One UI 2.1 to nakładka, którą można znaleźć w tegorocznych flagowcach, czyli Galaxy S20. Pojawiła się tam zgodnie z zapowiedziami. Co prawda, większych modyfikacji interfejsu względem tego, który pojawił się wraz z Androidem 10 w postaci aktualizacji dla zeszłorocznych smartfonów, tutaj nie znajdziemy. Są jednak pomniejsze nowości oraz usprawnienia. Jak chociażby nowe opcje dla Screen Zoom.

W poprzedniej wersji nakładki użytkownik miał do wyboru trzypoziomową skalę. W One UI 2.1 Samsung wprowadził dla Screen Zoom już pięć poziomów. To zmiana na plus. W ten sposób można uzyskać więcej opcji z zakresu zmiany wielkości elementów. Na razie dostępne jest to tylko w modelach Galaxy S20 i pewnie też składanym Z Flip.

One UI 2.1 Samsung może udostępnić na starsze modele Galaxy

Możliwe, że Samsung zdecyduje się udostępnić One UI 2.1 na starsze telefony poprzez aktualizację oprogramowania. Z drugiej strony, może ją pominąć i przeskoczyć do dużego wydania z numerem 3.0,. Będzie ono już bazowało na systemie Android 11. Jednak na to oprogramowanie trochę sobie poczekamy.

źródło: Reddit