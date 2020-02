Polestar Precept to samochód elektryczny z platformą Android Automotive stworzoną przez Google. Submarka Volvo pochwali się nim w trakcie Geneva Motor Show. Jest to wizja pojazdów przyszłości i trzeba przyznać, że w wykonaniu Polestar jest ciekawa. Percept ma pokazać, jak można wykorzystać zrównoważone materiały.

Polestar Percept to koncepcyjne auto elektryczne submarki Volvo, które będzie prezentowane w trakcie tegorocznego Geneva Motor Show. Jest to wizja pojazdu wykorzystującego zrównoważone materiały oraz pracującego w oparciu o platformę Android Automotive stworzoną przez Google. Samochód ma stanowić deklarację planów marki na przyszłość.

Polestar Percept ma wykonane wybrane elementy wnętrza (w tym oparcia siedzeń) z kompozytów bazujących na lnie. Marka deklaruje, że w ten sposób redukowana jest o 80 proc. ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Natomiast podparcia oraz zagłówki zrobiono z przetworzonego korka winylowego. Ponadto silnik elektryczny sprawia, że nie będą emitowane spaliny.

Polestar Percept z Android Automotive, ale nie pierwszy

Android Automotive to rozbudowana platforma Google stworzona z myślą o samochodach. Marka należąca do Volvo obecnie rozważa to, jak może pogłębić integrację z tym rozwiązaniem we własnych samochodach. Pierwszym autem na rynku ma być Polestar 2. Wiemy, że firma chce wykorzystać 15-calowy ekran umieszczony na desce rozdzielczej. Natomiast do dyspozycji kierowcy zostanie oddany wyświetlacz o przekątnej 12,5 cala. Inteligentny system ostrzeżeń będzie generować powiadomienia w momencie, gdy kierujący autem będzie spędzać zbyt dużo czasu na patrzenie się na panel zamiast na drogę. To rozwiązanie, które ma pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa.

