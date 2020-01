Telefon Google i Wiadomości to dwie aplikacje, które Xiaomi zamierza dostarczać na smartfonach z MIUI 11. Wcześniej firma używała własnych zamienników, ale w przypadku urządzeń z europejskiej dystrybucji będzie inaczej. Wszystkie kolejne modele z MIUI 11 będą miały aplikacje do dzwonienia i SMS-owania od Google.

Telefon Google i Wiadomości to aplikacje, które Xiaomi już preinstalowało w przeszłości na smartfonach z Androidem. Teraz dowiadujemy się, że będą one domyślnie dostarczane ze wszystkimi nowymi modelami urządzeń pracujących pod kontrolą autorskiej nakładki MIUI 11. To oznacza, że zamienniki Chińczyków nie będą już instalowane

Xiaomi wyjaśnia, że Telefon Google i Wiadomości znajdą się na tych smartfonach z MIUI 11, które pochodzą spoza dystrybucji w Chinach, Indonezji oraz Indiach. Firma wyjaśnia, że wynika to z polityki prywatności oraz restrykcji panujących na świecie. Dotyczy to urządzeń z ROM-ami dla rynków EEA oraz global.

Telefon Google i Wiadomości w MIUI 11 począwszy od Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi wyjaśnia, że zmiana wchodzi w życie od modelu Mi 9T Pro, który jest globalną wersją smartfona Redmi K20 Pro. Każdy kolejny model z MIUI 11 będzie miał już preinstalowany Telefon Google i Wiadomości. Zastąpią one dotychczasowy dialer oraz aplikacje do SMS-ów.

Zmiana wydaje się być na plus, ale osoby dotychczas przyzwyczajone do zamienników tych aplikacji Xiaomi mogą uznać to za minus. Co nie zmienia faktu, że trzeba po prostu się z tym pogodzić i tyle. W przyszłym miesiącu spodziewamy się premiery flagowców Mi 10, które obecnie są w ogniu przecieków.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Mi