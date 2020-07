iPhone SE 2020 to smartfon, który debiutował w kwietniu. Wygląda na to, że Apple stworzyło prawdziwy hit, bo tylko w niecałym drugim kwartale sprzedaż przekroczyła aż 10 mln sztuk. To naprawdę świetny wynik, który udało się uzyskać w krótkim czasie. O sukcesie tego iPhone’a przesądziła atrakcyjna cena.

iPhone SE 2020 to smartfon, który zadebiutował po małych opóźnieniach w kwietniu. Apple od początku wiedziało, że to będzie hit. Świetna sprzedaż tego modelu telefonu z iOS była prognozowana już wcześniej. Wygląda na to, że całkiem słusznie, co potwierdzają wyniki uzyskane przez firmę.

W drugim kwartale tego roku Apple dostarczyło telefony iPhone SE 2020 w liczbie od 12 do 14 mln sztuk. Pamiętajmy też, że nie mówimy o całych trzech miesiącach, a tylko połowie zeszłego kwartału. Tak więc sprzedaż musiała być naprawdę świetna. Wielu producentów smartfonów o takich wynikach może jedynie pomarzyć.

Oczywiście, powyżej jest mowa o dostawach. Rzeczywista sprzedaż modelu iPhone SE 2020 pewnie była więc trochę niższa. Możemy jednak założyć, że w ręce klientów i tak trafiło więcej niż 10 mln sztuk. Pozostałe mogły zalegnąć tymczasowo na magazynach. Dane techniczne smartfona iPhone SE 2020 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone SE 2020 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 7 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8 z diodą LED

bateria o pojemności 1821 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

148 gramów

iOS 13

