Samsung Galaxy S24 z pierwszą aktualizacją. Obejmuje aparat i ekran

Samsung Galaxy S24 to seria smartfonów już dostępna na rynku. Producent zapowiedział pierwsze uaktualnienie od debiutu. Aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S24 wnosi udoskonalenia obejmujące aparat fotograficzny i ekran telefonów. Zobaczmy, co nowego wprowadza nowy software oraz kiedy będzie dostępny.

Samsung Galaxy S24 jest już dostępny na rynku. Nowe smartfony Koreańczyków mają oprogramowanie w postaci One UI 6.1 opartego na systemie Android 14. Została zapowiedziana pierwsza aktualizacja dla nowych telefonów, która wnosi różne udoskonalenia. Co nowego w niej znajdziemy?

Aktualizacja z udoskonaleniami obejmującymi ekran i aparat

Pierwsza aktualizacja dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 skupia się na udoskonaleniach obejmujących przede wszystkim dwa obszary. Są to aparat fotograficzny oraz ekran. Zobaczmy sobie, co przygotowali Koreańczycy.

Dostosowywanie wyświetlacza: Użytkownicy mają różne preferencje dotyczące wyświetlaczy swoich urządzeń mobilnych. Aktualizacja obejmuje dostrojenie wyświetlacza serii Galaxy S24, aby zapewnić bardziej naturalne i konfigurowalne wrażenia wizualne.

Użytkownicy mogą teraz dostosować opcję „Jasność” w „Ustawieniach zaawansowanych” wyświetlacza, aby uzyskać bardziej żywy obraz.

Optymalizacja aparatu: Seria Galaxy S słynie z możliwości korzystania z aparatu, a seria Galaxy S24 ma na celu jeszcze większe udoskonalenie tej funkcji. Aktualizacja wprowadza ulepszenia kluczowych funkcji aparatu, w tym możliwości zoomu, trybu portretowego, nocnej fotografii, nagrywania wideo tylnym aparatem i nie tylko.

Aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S24 obejmuje ekran i aparat

Samsung Galaxy S24 również z ulepszeniami AI

Nowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24 wprowadza również udoskonalenia dla funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Obejmują one ulepszenia z zakresu lepszego zrozumienia w różnych sytuacjach. Finalnie ma to wpływać na płynniejszą konwersację w różnych językach, co jest jednym z celów firmy w postaci zapewnienia komunikacji bez barier.

Aktualizacja ma być udostępniana na smartfony jeszcze w tym miesiącu. Możliwe, że odbywać się to będzie etapami w zależności od rynku dystrybucji. Dlatego uaktualnienie może nie pojawić się tego samego dnia na wszystkich telefonach z całego globu. Smartfony z nowej serii są już dostępne również w ofercie sklepu Sferis.

Kup smartfony Samsung Galaxy S24 w sklepie Sferis

Uaktualnienie z Galaxy AI dla starszych telefonów

Właściciele poprzednich modeli z serii Samsung Galaxy S23 również czekają na większe uaktualnienie do One UI 6.1, które wprowadzi na ich pokład m.in. funkcje z zakresu Galaxy AI. Wiemy, że aktualizacja na te telefony ma być udostępniana od przyszłego miesiąca. Dokładny termin nie jest jednak znany. Ponadto w tym przypadku dystrybucja oprogramowania również może odbywać się etapami, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne