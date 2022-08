One UI 4.1.1 może wnieść pasek z Galaxy Z Fold 4 na starsze smartfony

One UI 4.1.1 to większa aktualizacja, która trafi na starsze smartfony marki Samsung później w tym roku. Dowiadujemy się, że ma na nie wprowadzić nowy pasek wprowadzony w modelu Galaxy Z Fold 4. Wraz z uaktualnieniem do One UI 4.1.1 otrzymają go także starsze modele Koreańczyków z serii Galaxy Z Fold.

One UI 4.1.1 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów marki Samsung, która zostanie udostępniona później w tym roku. Jakie nowości wprowadzi na starsze modele Koreańczyków? Jest zbyt wcześnie, abyśmy mogli mówić o pełnym wykazie zmian. Ma jednak pojawić się pasek wprowadzony w smartfonie Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 rzeczywiście otrzymał nowy pasek w oprogramowaniu, który widzicie na powyższym zdjęciu otwierającym artykuł. Znajduje się on na dole interfejsu użytkownika i daje dostęp do wielu funkcji. Są to m.in. skróty do najczęściej uruchamianych aplikacji.

Nowy pasek z Galaxy Z Fold 4 wraz z One UI 4.1.1 na starsze modele

Aktualizacja do One UI 4.1.1 ma wprowadzić nowy pasek na starsze modele z serii Samsung Galaxy Z Fold. Pewnie otrzymają go 3. i 2. generacja z tej serii, ale nie jest to na razie nic pewnego. O tym przekonamy się dopiero z czasem. Uaktualnienie ma być udostępniane później w tym roku.

