AUTODOC CLUB, czyli wygodna książka samochodowa na smartfonie

AUTODOC CLUB to aplikacja, którą powinien zainteresować się w zasadzie każdy właściciel samochodu. Wszyscy dobrze wiemy, jak trudno przechowywać wszystkie dane i historię napraw pojazdu w jednym miejscu. To oprogramowanie przychodzi z pomocą i ponadto oferuje szereg dodatkowych funkcji. Zobaczmy to sobie z bliska.

AUTODOC CLUB jest aplikacją współpracującą z niemal wszystkimi smartfonami. W ten sposób całą książkę samochodową mamy pod ręką, bo znajduje się ona cały czas z nami na telefonie. Historia napraw, usługi konserwacji i wiele więcej. Oprogramowanie ma bardzo przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika. Kierowca ma także dostęp do szczegółowej historii wydatków i są one pogrupowane w czterech różnych kategoriach.

Ponadto AUTODOC CLUB daje dostęp do ponad 2,5 tys. filmików instruktażowych, które użytkownicy aplikacji mogą pobierać bez opłat. Wśród dodatkowych atutów jest wersja nie tylko na telefony z Androidem, ale również iPhone’y pracujące pod kontrolą systemu iOS, jak i brak reklam. Z oprogramowania można korzystać w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem i ponadto jest ono dostępne w 22 różnych językach. Oczywiście, również w naszym, czyli polskim.

AUTODOC CLUB to także proste eksportowanie informacji o przechowywanych w aplikacji pojazdach. Pamiętajmy, że może być ich więcej niż jeden. Tak więc aplikacja z powodzeniem sprawdzi się również w firmach, które mają więcej aut. Tym bardziej, że zapisane dane można synchronizować pomiędzy wieloma urządzeniami. To platforma, której z pewnością warto dać szansę. Jeśli natomiast rozważacie zakup nowego auta, to wiedzcie, że teraz możecie to zrobić wygodnie bez wychodzenia z domu – możliwe to jest dzięki Spotawheel. To właśnie tu kupicie Samochody.