POCO M6 4G to tani smartfon, który pojawia się w ofercie submarki Xiaomi. Specyfikacja techniczna telefonu jest bardzo podstawowa. Jednak cena POCO M6 4G jest atrakcyjna i to pewnie sprawi, że urządzenie spotka się z niemałym zainteresowaniem. Zobaczmy, co nowy smartfon ma do zaoferowania.

POCO M6 4G to tani smartfon, który dołącza do telefonów submarki Xiaomi z serii M6. To już kolejny model z tej linii i zarazem najtańszy. Cena urządzenia jest bardzo atrakcyjna. Jak jednak nietrudno się domyślić, specyfikacja techniczna w tym przypadku nie porywa.

Ekran LCD i aparat 108 MP

POCO M6 4G nie jest zupełnie nowym smartfonem. Tak naprawdę jest to przebrandowany model Redmi 13. Urządzenie ma 6,79-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 550 nitów, a typowa jest o 100 nitów mniejsza.

Aparat fotograficzny telefonu składa się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem f/1.75 współpracuje ze 108-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli i wspiera tryb HDR.

Cena POCO M6 4G atrakcyjna

Cena POCO M6 4G nie jest wygórowana. To tani smartfon, który w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje tylko 129 dolarów. Jest to kwota na start, która później będzie nieco wyższa. Model z większą pamięcią jest o 20 dolarów droższy.

Cena POCO M6 4G jest atrakcyjna.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny, fioletowy oraz srebrny. Informacji o dostępności na konkretnych rynkach na razie nie ma. Spodziewajmy się jednak, że Xiaomi będzie wprowadzać ten telefon do kolejnych krajów po cichu.

Procesor MediaTeka i bateria 5030 mAh

Za obliczenia w smartfonie POCO M6 4G odpowiada 12-nm procesor MediaTek Helio G91-Ultra, który pracuje z częstotliwością do 2,0 GHz. GPU to ARM Mali-G52 MC2. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5030 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Jest też moduł NFC i czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO M6 4G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G91-Ultra

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5030 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło