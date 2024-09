iQOO Z9 Turbo+ oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

iQOO Z9 Turbo+ to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem konkretna i ma on ciekawy design. Urządzenie ma ekran AMOLED-owy oraz procesor MediaTek Dimensity 9300+. Zobaczmy, jak prezentuje się cena iQOO Z9 Turbo+ i jego wyposażenie.

iQOO Z9 Turbo+ to smartfon, który zadebiutował w Chinach i tam będzie go można kupić w pierwszej kolejności. Urządzenie jest ciekawe i ma ładny design. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED-owy i MediaTek Dimensity 9300+

iQOO Z9 Turbo+ ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 1260 × 2800 pikseli. Znajdziemy tu również zmienne odświeżanie obrazu w 144 Hz. Jasność maksymalna sięga 4500 nitów. Nie brakuje także wsparcia dla formatu HDR10+.

Procesor to MediaTek Dimensity 9300+, czyli bardzo mocny SoC dla flagowców z Androidem. Składa się on ośmiu rdzeni i najmocniejszym z nich (Cortex-X4) pracuje z częstotliwością do 3,4 GHz. Natomiast GPU to wydajny Arm Immortalis-G720 MC12. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Cena iQOO Z9 Turbo+ atrakcyjna

Cena iQOO Z9 Turbo+ nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 2299 juanów, czyli zaledwie 1250 zł. Jak za tak mocne wyposażenie kwota jest naprawdę atrakcyjna. Model z największą pamięcią kosztuje tylko 2899 juanów (ok. 1570 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Na razie nie ma informacji o dostępności telefonu na innych rynkach poza Chinami. Na tego typu szczegóły trzeba będzie poczekać.

Podwójny aparat oraz duża bateria

iQOO Z9 Turbo+ ma dosyć prosty aparat fotograficzny. Kamera jest słabszym elementem tego telefonu i składa się z obiektywu szerokokątnego współpracującego z 50-megapikselowym sensorem i ultraszerokokątnego połączonego z 8-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości 16 megapikseli.

Energię dostarcza duża bateria o pojemności 6400 mAh, czyli naprawdę spora. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Producent deklaruje, że na jednym naładowaniu smartfon pozwoli na ponad 16 godzin oglądania wideo. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką OriginOS 4. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

iQOO Z9 Turbo+ – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1260 × 2800 pikseli i jasności do 4500 nitów

procesor MediaTek Dimensity 9300+

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 6400 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

196 g

Android 14 z OriginOS 4

