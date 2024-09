Samsung Galaxy M55s oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy M55s to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena i specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie koreańskiej marki ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i Snapdragon 7 Gen 1

Samsung Galaxy M55s to smartfon, który otrzymał 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 1000 nitów, a pod ekranem producent umieścił skaner linii papilarnych.

Procesor to Snapdragon 7 Gen 1, czyli już kilkuletni SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Układ składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które pracują z zegarem do 2,5 GHz. GPU to Adreno 644. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono do 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena modelu Samsung Galaxy M55s atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M55s nie jest wygórowana. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 19999 rupii, czyli około 918 zł. Na starcie można jednak zaoszczędzić do 2000 rupii.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz jasnozielony (koralowy). Telefon na razie będzie dostępny w Indiach. Informacji o sprzedaży na innych rynkach na razie nie ma.

Potrójny aparat oraz bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy M55s składa się z trzech obiektywów. Główny wspiera OIS i współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem, a trzeci to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 50 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką w postaci One UI 6. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M55s – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM

do 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z One UI 6

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne