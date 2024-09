Redmi 14R 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Redmi 14R 5G to nowy smartfon Xiaomi, który jest bardzo tani. Mimo to specyfikacja techniczna wcale nie jest najsłabsza. Urządzenie ma procesor Snapdragon 4 Gen 2, blisko 6,9-calowy ekran czy podwójny aparat fotograficzny. Cena Redmi 14R 5G jest atrakcyjna. Zobaczmy, co nowy telefon Xiaomi ma do zaoferowania.

Redmi 14R 5G to niedrogi smartfon, który dołącza do portfolio urządzeń Xiaomi. Cena nowego telefonu jest atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna dosyć podstawowa, ale mimo to pod tym względem całkiem nie jest źle.

Blisko 6,9-calowy ekran i Snapdragon 4 Gen 2

Redmi 14R 5G ma 6,88-calowy ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 600 nitów, a próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz.

Procesor to Snapdragon 4 Gen 2, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A78 taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 613. Czip wspomagany jest przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi 14R 5G atrakcyjna

Cena Redmi 14R 5G nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie kosztuje 1099 juanów (ok. 600 zł). Natomiast model z największą pamięcią wyceniono na 1899 juanów (ok. 1030 zł).

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy, które wyróżniają się ciekawym wykończeniem. Na razie urządzenie będzie dostępne w Chinach. Informacji o dostępności w Europie obecnie nie ma.

Podwójny aparat oraz bateria 5160 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Redmi 14R 5G ma dwa obiektywy, które wraz z innymi elementami umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw połączono z 13-megapikselowym sensorem. Druga kamera to czujnik głębi. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5160 mAh. Jej ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi 14R 5G – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 720 × 1640 pikseli i jasności do 600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne