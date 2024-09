Infinix Hot 50 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Infinix Hot 50 to nowy smartfon lubianej marki. Za nami premiera telefonu, który ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Infinix Hot 50 oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Smartfon nie jest drogi i to sprawi, że z pewnością znajdzie grono chętnych klientów.

Infinix Hot 50 to nowy smartfon, który został zaprezentowany w Indiach. Premiera w tym kraju odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran LCD i MediaTek Dimensity 6300

Infinix Hot 50 to smartfon mający płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość HD+. Ponadto zaimplementowano tu odświeżanie obrazu w 120 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla funkcji Dynamic Bar.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6300, który został wykonany w 6-nm litografii. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,4 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Infinix Hot 50 atrakcyjna

Cena Infinix Hot 50 nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje tylko 9999 rupii (ok. 460 zł). Model z 8 GB RAM-u wyceniono na 10999 rupii (ok. 505 zł).

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 9 września. Informacji o dostępności w Europie czy Polsce na razie nie ma.

Potrójny aparat oraz bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Infinix Hot 50 jest ciekawie zaprojektowany. Główny obiektyw współpracuje z 48-megapikselowym sensorem Sony IMX582. Znajdziemy tu także czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka ma robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Jej ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Poza tym znajdziemy czytnik linii papilarnych czy obudowę zgodną z normą IP54. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką XOS 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Infinix Hot 50 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 720 × 1600 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 6300

4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP + czujnik głębi

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 g

Android 14 z XOS 14

