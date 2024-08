Redmi 14C zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi 14C to tani smartfon Xiaomi, który dołącza do portfolio telefonów marki. Specyfikacja techniczna urządzenia jest dosyć podstawowa. Taki był jednak zamiar, bo dzięki temu cena Redmi 14C jest bardzo atrakcyjna. Smartfon ma nowy procesor MediaTeka oraz blisko 6,9-calowy ekran wykonany w technologii IPS LCD.

Redmi 14C to tani smartfon Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna w zasadzie to odzwierciedla. To tańsze urządzenie o dosyć podstawowym wyposażeniu.

Ekran IPS LCD oraz MediaTek Helio G81 Ultra

Redmi 14C ma ekran wykonany w technologii IPS LCD oraz ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,88-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 600 nitów, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu nowy procesor MediaTek Helio G81 Ultra dla budżetowych telefonów. Składa się on z rdzeni CPU Cortex-A75 oraz Cortex-A55 i pracuje z zegarem do 2,0 GHz. GPU to Mali-G52 MC2. Czip jest wspomagany przez od 4 do 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Redmi 14C bardzo atrakcyjna

Cena Redmi 14C nie jest wysoka. Nowy smartfon Xiaomi debiutuje w Czechach, gdzie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 2999 koron (ok. 515 zł). Model z większą pamięcią wyceniono na 3699 koron (ok. 635 zł).

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż powinna ruszyć na dniach. Spodziewajmy się, że ten niedrogi telefon Xiaomi wkrótce zadebiutuje również w Polsce.

Podwójny aparat i bateria 5160 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Redmi 14C składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na okrągłej wyspie. Główny ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Drugi to czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria telefonu ma pojemność 5160 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Urządzenie ma także czytnik linii papilarnych oraz moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi 14C – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 600 nitów

procesor MediaTek Helio G81 Ultra

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne