Infinix Zero 40 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Infinix Zero 40 5G to nowy smartfon lubianej marki. Średniak jest ciekawy, co potwierdza jego specyfikacja techniczna. Przy okazji cena Infinix Zero 40 5G jest atrakcyjna, do czego producent już nas przyzwyczaił. Telefon ma ekran AMOLED-owy oraz mocny procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

Infinix Zero 40 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest oczywiście atrakcyjna, bo marka przyzwyczaiła nas do tego już lata temu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia i co ono ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

Infinix Zero 40 5G to smartfon, który ma zakrzywiony ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,78-calowy wyświetlacz, który ma rozdzielczość Full HD+ oraz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie aż do 144 Hz. Jest też wparcie dla formatów HDR. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Sercem urządzenia jest bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Jest to 4-nm SoC, który składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-A78 oraz czterech Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu mocny GPU ARM Mali-G610 MC6. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Infinix Zero 40 5G atrakcyjna

Cena Infinix Zero 40 5G nie jest oczywiście wygórowana. Przeciwnie, bo producent znowu serwuje nam niskie kwoty. Tym razem urządzenie będzie dostępne w sklepach od 399 dolarów, czyli za mniej niż 1600 zł.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Informacji o dostępności telefonu w Polsce na razie nie ma. Pewnie zostanie to ogłoszone w niedługim czasie.

Aparat 108 MP oraz bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny Infinix Zero 40 5G składa się z trzech obiektywów. Ultraszerokokątny współpracuje ze 108-megapikselowym sensorem Samsung ISOCELL HM6. Ultraszerokokątny został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem, a trzeci element to 2-megapikselowy czujnik głębi. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 50-megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W oraz bezprzewodowe 20 W. Nie zabrakło też zwrotnego ładowania o mocy 10 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z XOS 14.5. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Zero 40 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOleD 144 Hz o rozdzielczości 2436 × 1080 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

195 g

Android 14 z XOS 14.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne