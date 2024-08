Realme C63 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Realme C63 5G dołącza do modelu z modemem LTE. Cena smartfona jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć typowa dla półki średniej lub nieco niższej. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania i gdzie można je kupić.

Ekran LCD HD+ oraz MediaTek Dimensity 6300

Realme C63 5G to smartfon, który ma ekran IPS LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość HD+. Odświeżanie obrazu jest w zakresie do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz, a jasność maksymalna sięga 625 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 6300, czyli typowy SoC dla średniaków z Androidem. Ten sam układ znajduje się m.in. w modelu Infinix Note 40X. Jest to połączenie dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz oraz GPU Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Realme C63 5G atrakcyjna

Cena Realme C63 5G nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo jest atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej smartfon kosztuje 10999 rupii (ok. 515 zł). W najdroższej opcji jest to 12999 rupii (ok. 610 zł).

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na start została przygotowana promocja, gdzie na każdej z wersji można zaoszczędzić 1000 rupii. Sprzedaż w Indiach rusza 20 sierpnia. Informacji o dostępności w Polsce na razie nie ma.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny Realme C63 5G ma dwa obiektywy, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw ze światłem f/1.85 połączono z 32-megapikselowym sensorem Galaxycore GC32E1. Drugi to czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria ma pojemność 5000 mAh. Względem modelu z LTE widać jednak bardzo duży regres i dotyczy on ładowania. W nowym smartfonie producent zapewnił tylko wsparcie dla ładowarki o mocy 10 W, a nie 45 W, co jest dużym minusem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme C63 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 625 nitów

procesor MediaTek Dimensity 6300

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

192 g

Android 14

